Un chauffeur de car scolaire positif aux stupéfiants, la police fait tomber un trafic local en Seine-Maritime

Un simple contrôle routier a fait tomber un trafic de drogue cette semaine en Seine-Maritime. Mardi 29 septembre, la police de Bolbec procède à un contrôle routier classique, à Notre Dame de Gravenchon, et stoppe un car scolaire qui emmène des enfants à la piscine. Les policiers montent à bord avec le chien de recherche de stupéfiants. L'animal marque aussitôt devant le vide-poche du bus. A l'intérieur, une dose d’héroïne vide. Le test salivaire révèle par ailleurs que le chauffeur est positif aux stupéfiants.

L'homme de 33 ans est aussitôt placé en garde à vue. Dans sa voiture, la police trouve 300 euros en liquide et chez son fournisseur, à Lillebonne, 60 grammes d’héroïne et de la méthadone. Les investigations se poursuivent jusque chez les parents de ce dernier et là encore, c'est le chien qui découvre 225 grammes d’héroïne et près de 23.000 euros d'argent liquide, cachés derrière une plinthe. Les deux hommes reconnaissent les faits. Leur trafic alimentait apparemment les consommateurs locaux depuis au moins un an.