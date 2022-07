Un chauffeur de la TAM complètement ivre interpellé au volant de son bus à Montpellier

Un chauffeur de bus de la TAM a été interpellé avec plus de 3 grammes d'alcool par litre de sang samedi à Montpellier. C'est une passagère qui a donné l'alerte.

Un chauffeur de la TAM complètement ivre a été interpellé samedi par la police, au volant de son bus à Montpellier sur la ligne 51 (Montpellier - Castelanau le Lez). C'est un passagère qui a donné l'alerte.

Cette femme était seule dans le bus, elle est d'abord surprise par la conduite peu assurée du chauffeur. Puis elle réalise que le bus ne prend pas le trajet habituel. Elle pense alors à des travaux et une déviation, mais elle ne s'y retrouve plus du tout. Elle finit par demander au chauffeur de descendre. Elle appelle alors la police et donne l'immatriculation du bus.

La TAM retrouve facilement le bus et les policiers interviennent. Le chauffeur a d'abord beaucoup de mal à trouver le bouton pour ouvrir la porte. Puis il refuse de couper le moteur et enclenche même la marche arrière. Les policiers qui n'y connaissent rien en conduite de bus, réussissent à remettre le boitier de vitesse au point mort dès que le chauffeur tente une manœuvre.

L'homme est infâmement interpellé, il avait plus 3 grammes d'alcool par litre de sang. Il a expliqué qu'il avait beaucoup de problèmes personnels, récemment embauché à la TAM il ne voulait pas s'absenter. Il risque maintenant le licenciement.