Bas-Mauco, France

Le véhicule était garé pour la nuit sur un parking d'une zone artisanale, avenue Landes de Peydelin, à Bas-Mauco, quand il s'est embrasé, alors que le routier dormait à l'intérieur de la cabine. Les chauffeurs d'autres poids-lourds, stationnés sur la même aire, ont été réveillés en sursaut par les cris de leur collègue, et l'ont vu sortir du véhicule en feu. Ils ont alors porté secours à la victime dont les vêtements étaient enflammés, puis déplacé les autres camions afin d'éviter que l'incendie ne se propage, puis prévenu les secours.

Réveillés par les cris

Le routier, âgé de 66 ans, de nationalité belge, a été gravement blessé. Il souffre de brûlures au 2ème et 3ème degré et a été transporté au service des grands brûles du CHU de Bordeaux. Les causes de l'incendie restent pour l'instant inconnues. Une enquête a été ouverte par le parquet de Mont-de-Marsan. Une expertise a été ordonnée. Ce qui veut dire aussi que la carcasse calcinée du camion devrait rester sur place plusieurs jours, jusqu'à ce que toutes les constatations soient terminées.