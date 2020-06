Un chauffeur-routier, grièvement blessé, écrasé par la remorque de son camion sur une aire de l'autoroute A77

Un chauffeur routier a été grièvement blessé, écrasé par la remorque de son camion, ce mardi un peu avant 13 heures, sur une aire de repos de l'autoroute A 77 à Varennes-Changy (Loiret). Et la gendarmerie, dans le cadre de l'enquête sur cet accident du travail, recherche l'homme qui a donné l'alerte et permis de prévenir les secours.

Un grave accident du travail

La scène, s'est déroulée mardi 8 juin sur l'aire de repos "du Jardin des Arbres" à à Varennes-Chaingy, sur l'A77 : un chauffeur routier vérifie l'origine d'une panne sur sa remorque (celle d'un camion spécial "transport exceptionnel" permettant de transporter des véhicules). Il se glisse sous sa remorque qui finit par s'abaisser sur lui. Coincé au niveau de l'abdomen, "il gémit pendant plusieurs minutes avant qu'un homme ne l'entende et se rende à la station-service pour faire déclencher l'alerte" explique la gendarmerie du Loiret

Capture d'écran de la vidéo surveillance à l'intérieur de la station-service, avec le témoin recherché - Gendarmerie

La victime avait perdu connaissance et a pu être secourue grâce à l'arrivée sur place des pompiers et du SAMU. Son pronostic vital n'est plus engagé. Une enquête sur les circonstances de cet accident est ouverte par les gendarmes du peloton motorisé de Pannes : ils recherchent activement ce témoin susceptible d'apporter des précisions sur les circonstances de cet accident et l'invitent à rapidement prendre contact avec l'unité de gendarmerie au 02.38.07.10.56.

Le seul témoin de la scène pourrait apporter une aide précieuse aux gendarmes

L'homme est reparti après avoir donné l’alerte, et les gendarmes ne disposent que d'une vidéo où il apparaît, celle de la caméra de surveillance située à l'intérieur de la station-service de l'aire de l'A 77 (cf photo ci-dessus). La gendarmerie précise que l'homme n'est suspecté de rien, juste recherché comme seul témoin visuel potentiel de ce grave accident.