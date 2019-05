Un chauffeur de taxi renversé par un VTC lors du blocage de l'aéroport de Nice

Les tensions entre chauffeurs de taxis et VTC ont fait un blessé ce mardi à l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Alors que les taxis bloquaient les deux terminaux, l'un d'entre eux a été renversé par une voiture. La victime, âgée de 35 ans, souffre de maux de tête et de douleurs aux cervicales.

Nice, France

Un blocage qui tourne mal à l'aéroport de Nice ce mardi. Pendant deux heures, les taxis ont bloqué les deux terminaux, pour dénoncer les contrôles trop nombreux selon eux de la répression des fraudes. Lors de ce blocage, un chauffeur de VTC se serait énervé et aurait foncé sur l'un des taxis. Un homme de 35 ans est blessé, notamment aux cervicales. La victime a décidé de porter plainte.

Des tensions vives entre taxis et VTC

Bastien a 35 ans. Il bloquait l'un des terminaux avec ses camarades lorsqu'il a entendu "des cris derrière moi, un moteur qui hurlait, je me suis retourné et je me suis retrouvé face à une voiture qui était en train d'arriver droit sur moi". Bastien se retrouve alors traîné sur dix mètres, avant d'être éjecté sur le côté. Il assure n'avoir rien de cassé : "J'ai des contusions un peu de partout, j'ai les cervicales en vrac, j'ai des maux de tête qui sont en train de me venir au fur et à mesure."

"Je ne réalise pas encore que j'ai failli passer sous les roues d'une voiture."

Bastien a porté plainte auprès de la police. Il est persuadé que cet incident était délibéré. "Cette personne, sur la distance qu'elle a parcouru avant de me percuter, elle n'a pas pu faire autrement que de me voir. Elle n'a même pas esquissé un quelconque mouvement de volant ou un freinage pour m'éviter." Selon le syndicat des taxis niçois, ce serait un chauffeur VTC qui aurait foncé sur Bastien.

Un blocage et une grève qui pourraient être reconduits

L'incident est survenu en marge de l'action des taxis à l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Ils bloquaient contre le contrôle par la répression des fraudes d'un de leurs collègues en plein Festival de Cannes, alors que la clientèle est importante. "Nous avons été rapidement reçus par le chef de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, nous avons pu refaire part de tout ce qui se pratique par certains chauffeurs VTC qui pratiquent une maraude électronique complètement interdite" indique Fabrice Cavaléra, président du syndicat des taxis niçois.

La préfecture des Alpes-Maritimes a alors annoncé des contrôles d'accès à l'aéroport. En attendant, le syndicat a déposé un préavis de grève de 48 heures. "Si d'ici 48 heures nous ne sommes ni entendus ni écoutés, je pense que l'on entrera dans un mouvement un petit peu plus dur" promet Fabrice Cavaléra.

S'il est normal que toute activité soit contrôlée, il est inadmissible que tel ne soit pas le cas pour les #VTC qui affluent de tous côtés en période de forte activité là où les taxis assument leurs responsabilités professionnelles autant dans les périodes hautes que basses. — Christian Estrosi (@cestrosi) May 14, 2019