Un chauffeur VTC échappe à la mort cité des Aygalades à Marseille, il raconte à France bleu Provence

Ce soir là, Hamza, effectue sa dernière course de la soirée en conduisant un homme, cité des Aygalades dans le 15e arrondissement de Marseille. "Habituellement je travaille de nuit, mais ce jour là j'étais à la veille d'un voyage chez mes parents, donc j'ai travaillé de jour", explique le chauffeur Vtc.

Alors qu'il attend son client qu'il vient de déposer dans un immeuble de la cité, deux hommes à bord d'une voiture l'interrogent sur l'identité de la personne transportée : "c'est qui derrière ?" lance, un jeune armé du fusil d'assaut, quand Hamza lui répond qu'il "ne sait pas", il voit l'homme armer sa Kalachnikov.

"Ca se voyait qu'il était jeune, il avait du mal à armer son fusil" - Hamza

Hazma prend la fuite, mais quelques mètres plus loin, il est pris au piège dans une impasse, sous une "pluie de balles qui détruisent ses vitres et le touchent au dos" et dans l'épaule. Le chauffeur Vtc tente l'impensable : sauter de la voiture en marche, titubant, blessé "il y avait du sang partout" se souvient avec effroi, Hamza, qui réussit à se réfugier dans un snack encore ouvert.

"Malheureusement la balle est trop profonde dans mon épaule, je vais devoir vivre avec selon les médecins" - Hamza

Cette nuit là, Hamza doit sa vie à un policier, ancien pompier, qui lui prodigue les premiers soins dans un snack du quartier. Atteint de deux balles, une pourra être extraite à l'hôpital Nord, la seconde restera à vie en lui, impossible de la retirer. "J'aimerais bien le rencontrer, c'est grâce à lui si je suis vivant" explique Hamza qui doit désormais vivre dans le plus grand dénuement, sans travail, ni indemnisation.

"On doit prouver aux yeux de la justice qu'il n'a rien à voir avec ces trafics, qu'il est une victime" plaide l'avocat d'Hamza, Maitre Hervé Seroussi, qui concède que le parcours judiciaire d'Hamza, "ne fait que commencer".