Un chef d'entreprise Nîmois violemment agressé à son domicile

Un chef d'entreprise et sa famille ont été les victimes d'une très violente agression à leur domicile ce lundi. Un homejacking commis par deux individus qui ont pu prendre la fuite non sans leur avoir volé leur voiture. C'est l'antenne Nîmoise du SRPJ de Montpellier qui est chargée de l’enquête.

Une très violente agression pour ce patron d'un centre de contrôle technique de Nîmes.

Au moment où il se rend à son travail, deux individus encagoulés franchissent le portail de la villa et l'obligent à y retourner. Ils sont, apparemment, plutôt jeunes avec un accent marqué et au moins un d'entre eux est armé d'un revolver. Après avoir ligoté, sa femme et ses deux enfants âgés de 15 et 20 ans, ils fouillent la maison à la recherche de valeurs.

Plusieurs coups de crosse de revolver à la tête.

Ils dénichent un coffre et oblige le chef d'entreprise, a l'ouvrir non sans lui avoir porté plusieurs coups de crosse au visage et à la tête. Ils font main basse sur 20.000 euros et n'ont plus qu'a quitter les lieux en lui volant au passage sa voiture. Les services techniques de la police ont procèdè à des relevés et des prélèvements, peut-être d'ADN. Le tout est parti pour analyse qui ne pourraient parler que dans plusieurs semaines.