Castres, France

Un médecin, chef de service de l’hôpital de Lavaur était jugé ce 4 septembre au tribunal correctionnel de Castres pour harcèlement moral et sexuel. L'affaire avait fait grand bruit dans le Tarn quand cet anesthésiste, plusieurs fois élu par ses pairs à des responsabilités au centre hospitalier, proche des notables locaux, avait été placé en garde à vue en avril dernier. Il y a prescription en la matière au bout de trois ans, les faits retenus datent donc uniquement sur la période 2014-2017. Le médecin, âgé de 58 ans, a dû répondre de ses pressions, ses colères à l'égard du personnel soignant, et même ses paroles et gestes déplacés envers une collaboratrice. Quatre soignants, trois femmes et un homme, ont porté plainte. L’hôpital de Lavaur s'était constitué partie civile.

"Ça n'est pas un faible que vous jugez"

Deux blocs antagonistes, deux mondes en fait, se sont affrontés. D'un côté, trois infirmières âgées de 34 à 46 ans, et un infirmier anesthésiste de 56 ans. Dépeints tous ou presque avec quelques fragilités antérieures, ici un burn-out, là un divorce difficile. Mais les quatre ont livré les mêmes mots : terreur, crainte, boule au ventre, culpabilité, rabaissés, dénigrés. L'une décrit comment le médecin lui a jeté une feuille à la figure parce que l'étiquette était mal collée, l'autre comment il a fini par descendre aux urgences pour se faire prescrire un calmant après une engueulade mémorable. La plupart du temps, ce sont des humiliations en public, devant les collègues ou même devant les patients. Et puis il y a ces blagues et réflexions salaces envers une autre infirmière : "tu me fais quoi pour cinq euros? Tu as une petite mine, tu as baisé tout le weekend? Plus tu me repousses plus tu m'excites". En pleurs, elle affirme qu'il l'a embrassée de force à plusieurs reprises. En plus des quatre plaignants, une trentaine de dépositions écrites de personnels soignants figurent au dossier. "Un seul est favorable à l'anesthésiste", précise la présidente.

La peur doit changer de camp. C'est un intouchable, un pervers narcissique qui ne se préoccupe pas du mal qu'il a fait. — Me Jean-Marc Denjean, l'avocat des plaignants

Le médecin anesthésiste lui n'a pas amorcé un début de regret. Si, en parlant des blagues salaces "je regrette que tout le monde pense que c'était déplacé". Pourtant il n'est pas très impressionnant : 1 mètre 60 à peine, de grands yeux clairs, il est vêtu d'un t-shirt polo bleu. Arrivé en 2000 à Lavaur, il a présidé à deux reprises la Commission Médicale d'Etablissement, élu et réélu par ses pairs. Le médecin nie tout : oui il lui arrive de s'emporter, mais ça n'est pas grave, il est exigeant voilà tout. Les blagues cochonnes, c'était un jeu, elle aimait bien. Tous ces témoignages à charge,ces pétitions, n'ont qu'un but : le faire couler, lui l'ami du maire de Lavaur, lui le confrère respecté des professeurs du CHU de Toulouse. "Trente années de service aux patients liquidées, je suis un homme détruit, ma réputation est salie, j'ai peur pour ma femme et ma fille".

Mon client a été un fusible dans une histoire où le contexte de menace de grève sociale, de fermeture de services et de problème de gouvernance a énormément pesé. Et puis tout cela s'est passé en pleine période électorale et tout le monde sait que le Dr était très proche du maire de Lavaur. Cela a créé des jalousies. C'est une cabale — Me Françoise Duverneuil, l'avocate du prévenu

Pendant cette longue audience (six heures de débat), l'anesthésiste et son avocate ont fait citer cinq témoins qui ont loué sa bienveillance, son investissement, sa gentillesse. "Jamais rien vu, jamais rien entendu" des faits qui lui sont reprochés ont-ils assuré au tribunal. Comme si toutes les accusations, les bruits de couloirs, les dizaines de témoignages n'avaient jamais eu de bien-fondé. Sur ces cinq témoins qui comparaissaient pour la défense, trois médecins, une pharmacienne et une cadre de santé. Aucun infirmier, aucun aide-soignant, aucun exécutant. Un autre monde.

Le parquet a requis 18 mois de prison, assortis d'un sursis et d'une mise à l'épreuve de trois ans, l'obligation d'indemniser les victimes et deux ans d'interdiction d'exercer. Délibéré le 25 septembre.