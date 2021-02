Un chef de service du CHU de Clermont visé par une plainte pour harcèlement sexuel

Une plainte pour harcèlement moral et sexuel a été déposée en novembre 2020 contre un chef de service du CHU de Clermont-Ferrand, a appris France Bleu Pays d'Auvergne auprès de l'avocat de la victime, Frédérik Duplessis.

Pendant plusieurs années, la victime -secrétaire au CHU-, a reçu des avances non-sollicitées de la part de son supérieur, chef de service. "Il lui a demandé des faveurs, de l'embrasser sur la bouche, d'être plus 'tactile' avec lui, c'était par SMS, jusqu'à tard le soir parfois", explique Me Duplessis.

Une enveloppe de 500 euros déposée sur son clavier

Le chef de service propose aussi à sa secrétaire de l'accompagner en séminaire, "pour la former", mais en partageant la même chambre d'hôtel, raconte Me Duplessis. "Clairement que l'un des deux n'allait pas dormir par terre, complète l'avocat, mais ma cliente a toujours refusé, clairement mais en étant obligée de prendre ses précautions".

Mère élevant seule son enfant, la victime "craint pour son emploi" et ne veut pas "froisser" son supérieur. Mais les avances continuent et un jour en arrivant au travail elle trouve sur son clavier une enveloppe contenant 500 euros. "Son supérieur lui a confirmé l'avoir déposée mais ma client lui a tout de suite rendu, affirme Me Duplessis, à quelle moment on offre 500 euros à sa secrétaire, quand ce n'est pas son anniversaire ni Noël."

Aucune mesure conservatoire prise contre l'harceleur présumé selon l'avocat de la victime

La direction du CHU a été mise au courant de la situation en août 2020, mais n'a pris aucune mesure conservatoire contre le harceleur présumé selon l'avocat de la victime.

Contactés, la direction du CHU ainsi que son conseil juridique n'ont pas souhaité s'exprimer.

Plus d'informations à suivre...