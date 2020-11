Un chemin s'effondre : un automobiliste tué en Ardèche

L'accident s'est produit vers 7 heures 30 ce lundi matin au hameau de la Blache à Issamoulenc : un chemin communal se serait effondré emportant dans sa chute deux voitures qui circulaient en marche arrière dans le secteur à ce moment-là. Les deux véhicules ont fini dans le ravin. Un homme de 26 ans est mort, son frère de 30 ans qui se trouvait dans l'autre voiture a été pris en charge par les pompiers en urgence relative. Il est blessé au dos. Il a été hospitalisé. Les pompiers ont dépêché sur place 18 secouristes et deux ambulances. Le Grimp (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) s'est aussi rendu sur place. Les gendarmes de la compagnie du Teil sont également sur place pour effectuer les premières investigations nécessaires à l'enquête sur les causes de cet accident mortel.