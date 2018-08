Cherbourg, France

C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessé le 22 juillet dernier dans le centre-ville de Cherbourg. Vers cinq heures, ce matin-là, le jeune homme de 22 ans roule vite et grille un feu rouge rue Albert-Mathieu. Un véhicule de la Bac, la Brigade Anti-criminalité, le prend en chasse. Le chauffard se dirige vers le boulevard Mendès-France, percute le trottoir et s'arrête finalement à un feu.

Les hommes de la Bac s'approchent et lui demandent de stopper le moteur mais le jeune homme redémarre et fonce sur un fonctionnaire qui a juste le temps de s'écarter pour éviter d'être percuté. La course poursuite reprend, le chauffard accélère encore et prend un sens interdit. Les agents de la Bac décident alors de stopper la prise en chasse face au comportement très dangereux du jeune homme.

1,44 gramme d'alcool par litre de sang

Une demi-heure plus tard, le véhicule est finalement repéré parking Gambetta et le chauffeur interpellé alors qu'il rentre chez lui à pied. Il a 1,44 gramme d'alcool par litre de sang. En garde à vue, il explique qu'il a paniqué.

Il devait être jugé en comparution immédiate le lendemain mais ce Cherbourgeois qui n'avait jamais eu affaire à la justice, avait réclamé et obtenu un délai pour préparer sa défense. Il est donc ce lundi devant le tribunal correctionnel de Cherbourg, près d'un mois après cette couse-poursuite qui aurait pu être dramatique.