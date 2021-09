Un cheval de Cerdagne participe au championnat du monde de saut d'obstacles

C'est un long trajet pour "Gio de la Blanquerie". Le cheval originaire d'Osséja (Pyrénées-Orientales) participe au championnat du monde de saut d'obstacles pour jeune chevaux, organisé cette année en Belgique. Le Grand concours se déroule du mercredi 22 au dimanche 26 septembre à Lanaken.

Une première pour les P-O

Grâce à un patrimoine génétique et surtout des performances intéressantes en compétition nationale, Gio de la Blanquerie, le cheval de Cerdagne a été sélectionné par la Société hippique française. "C'est un cheval petit, mais avec un coup de saut magique. C'est impressionnant. Quand on parle avec son cavalier, il vous le dit, il n'a jamais vu ça et on ne connait pas encore ses limites", raconte Baptiste Clément, l'éleveur, avant d'ajouter, "Quand on a acheté sa mère, c'est parce qu'elle avait une bonne génétique, et son père était un étalon très connu. La génétique a une part important dans ses performances."

Gio de la Blanquerie à l'entraînement avant de participer au championnat du monde - DR

Et c'est une performance incroyable pour cette exploitation. "C'est unique, c'est un autre monde. S'il gagne quelque chose, c'est une distinction pour un élevage. On m'a dit "tu le vivras peut-être qu'une fois dans ta vie". Tous les frères et sœurs de Gio de la Blanquerie prendront de la valeur. Ce n'est pas un petit championnat, il y a les meilleurs cavaliers, les meilleurs élevages. Pour une petite structure des Pyrénées-Orientales, c'est incroyable", répète en boucle Baptiste Clément.

Ce jeudi et vendredi, Gio de la Blanquerie participe aux phases qualificatives avant de peut-être participer à la finale dimanche en Belgique.