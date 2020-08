Un cheval de trait tombe dans une piscine en pleine nuit près d'Evian-les-Bains

Vers deux heures du matin, dans la nuit de lundi à mardi, deux chevaux de trait ont pris la liberté de sortir de leur enclos. L'un des deux fuyards parcourt 500 mètres et débarque sur une bâche censée obturer une piscine d'un particulier à Lugrin (Haute-Savoie). Sous le poids de l'animal (700 kilos) la bâche cède et voilà notre équidé en version aqua-poney ! Heureusement, la piscine ne fait pas plus de 1,50 mètre de profondeur. Les pompiers d'Evian-les-Bains et de Larringes sont parvenus à extraire l'animal de sa baignoire géante. Calmer le baigneur a suffi à le sortir de ce mauvais pas. Il n'y a pas eu besoin de le tracter avec des engins mécaniques.

La mésaventure est sans conséquences. Le propriétaire des chevaux a récupéré ses deux intrépides. Mais le bain de minuit risque de ne pas d'améliorer sa réputation. Au début de l'année, l'exploitant qui possède une quarantaine de chevaux d'attelage s'est retrouvé au cœur d'une polémique médiatisée. Des riverains avaient dénoncé les conditions de vie des animaux. La société protectrice des animaux avait dédouané l'éleveur.