La propriétaire de ce cheval lance un appel à témoins, pour tenter de le retrouver. L'animal a disparu lundi, à Pédernec dans les Côtes-d'Armor, et reste introuvable.

Un cheval effrayé s'enfuit et disparaît dans les Côtes-d'Armor

Pédernec, France

Chic Easy Dream (dit Easy) a disparu en fin de matinée, lundi, à Pédernec (Côtes-d'Armor). Ce cheval de race Paint horse, âgé de 4 ans, a une "pie alezan" (avec des tâches marron et blanche) et les jambes blanches.

Sa propriétaire lance un appel à témoins, pour tenter de le retrouver. Elle précise qu'il a une marque "GD" sur la cuisse (notre photo) et mesure environ 1,50m.

Effrayé par quelque chose au quelqu'un

Alice ajoute : "Easy s'est enfui après avoir été effrayé par quelque chose ou quelqu'un lundi 14/10/19 à 11h00 du lieu dit Kerbré (au pied du Menez Bré) situé sur la commune de Pédérnec. A ce jour et ce, malgré avoir prévenu les communes alentours, gendarmeries, réseau sociaux etc... nous sommes sans nouvelles de notre cheval et personne ne l'a vu. Il ne connait pas vraiment les alentours car il nous a rejoint depuis peu."

La propriétaire s'inquiète de la proximité de la voie ferrée et des axes Guigamp-Lannion et Guingamp- Brest. Elle invite les personnes qui auraient des informations à la contacter, via le standard de France Bleu, au 02.98.53.65.65.