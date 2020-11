Un cheval mort et mutilé retrouvé à L'Absie, dans les Deux-Sèvres

Un peu plus de trois mois après la découverte d'une jument morte et mutilée à Mauléon, dans les Deux-Sèvres, c'est au tour de la commune de L'Absie d'être touchée. Dimanche 29 novembre, un autre cheval mort a lui aussi été découvert, portant des traces de mutilations. Une oreille et l'appareil génital de l'animal ont été découpés, selon les informations données par le parquet à l'AFP. Pour le moment, aucune autre précision n'a été communiquée, notamment concernant les circonstances de la découverte ou les causes de la mort.

Une enquête de flagrance est ouverte. Les gendarmes des Deux-Sèvres étaient sur place dimanche après-midi.

Depuis plusieurs mois et notamment le mois d'août, les meurtres de chevaux se multiplient en France. Dans plusieurs cas, les animaux sont notamment retrouvés avec une oreille coupée. Selon les chiffres donnés par Gérald Darmanin en septembre, plus de 150 enquêtes sont ouvertes dans plus de la moitié des départements français pour des affaires similaires.