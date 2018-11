Un cheval mutilé à Besançon : mais qui a voulu tuer "Qaloé" ?

Besançon, France

Une jument de 8 ans, baptisée Qaloé, a été retrouvée début novembre par un promeneur avec une jambe ensanglantée dans un pré d'un haras de Besançon. Très vite la propriétaire du haras découvre le cheval avec une plaie très importante à une patte arrière, une artère sectionnée. Opéré à Dijon en urgence, le cheval est dans un premier temps sauvé, mais doit être euthanasié , une semaine après, le 8 novembre après des complications.

En fait il s'agit non pas d'un accident mais vraisemblablement d'un acte volontaire de quelqu'un qui a attaqué ce cheval, avec un savoir faire certain, d'après les vétérinaires qui ont pu examiner l'animal. La plaie était nette, la jambe coupée avec un outil tranchant comme un bistouri, et la jument a sans doute été droguée avant d'être incisée.

un choc pour sa propriétaire Clara, une étudiante

Clara la propriétaire de Qaloé est bouleversée Copier

La propriétaire du cheval, Clara Eberhardt a porté plainte, la responsable du haras également , et la gendarmerie de Besançon est chargée de l'enquête. Mais pour Valérie Eblé, la propriétaire du Haras, elle aussi dévastée, la nature de la plaie ne fait aucun doute quant au geste volontaire de cet acte.

Valérie Eblé , la responsable du haras détaille la nature de la blessure du cheval Copier