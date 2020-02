Un cheval tué et mutilé au lycée agricole de Château-Salins

Château-Salins, France

C'est un salarié du lycée agricole de Château-Salins qui a fait la macabre découverte mercredi matin. Dans un pré de la ferme de la Marchande, Gold, quatre ans, gisait. Difficile de connaitre d’emblée les causes de la mort. Des analyses sont en cours chez un vétérinaire et puis une enquête menée par la gendarmerie de Château-Salins.

Cruauté et bêtise (proviseur)

Ce qui est certain, c’est qu’une oreille a été "méticuleusement" découpée décrit Hervé Montigny, le proviseur du lycée. "Gold a été mutilé. Quand on est capable d’autant de cruauté et de bêtise, on se demande où cela peut s’arrêter".

Le soir même, une entreprise de sécurité est arrivée pour surveiller l'exploitation. Le conseil régional a indiqué au proviseur que des caméras de vidéosurveillance seront installées très prochainement.