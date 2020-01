Un chien a été pendu à un panneau avec sa laisse à Ussel : son maître interpellé

Le chien a été confisqué à son propriétaire et placé à la SPA (image d'illustration)

Ussel, France

Un chien a été pendu à un panneau avec sa laisse, en Corrèze. Les faits se sont déroulés à Ussel ce lundi vers 5h15 du matin. A bord de leur voiture, ce sont deux témoins qui ont alertés la police en voyant le maître de l'animal le suspendre à un panneau publicitaire avec sa laisse. Le mis en cause de 46 ans était en train d'effectuer des mouvements de haut en bas et l'animal ne touchait plus le sol.

L'homme voulait " sanctionner son chien "

L'intervention des témoins a mis fin aux sévices et l'homme a été arrêté par la police dans la défoulée. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il s'agissait d'un moyen de " sanctionner son chien car il tirait sur la laisse ". Mais il a assuré " ne pas avoir voulu attenter à la vie de l'animal ".

Chien confisqué

Vérifications faites, le chien ne portait pas de traces d'autres formes de maltraitance. Il a été confisqué à son maître et placé à la SPA. L'homme de 46 ans, dont les facultés intellectuelles apparaissent comme limitées comparaîtra devant la justice selon la procédure de plaider-coupable, à condition d'accepter une peine d'interdiction de détenir un animal pendant un an.