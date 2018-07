Un chien abandonné à Jonquières-Saint-Vincent sauvé par les gendarmes

Par Ludovic Labastrou, France Bleu Gard Lozère et France Bleu

Entre les vacances et leur chien, certains dans le Gard, n'ont aucune hésitation. Un Berger de Beauce a échappé de justesse à une bien triste fin. Il a été abandonné par ses maîtres et heureusement retrouvé et sauvé par les gendarmes du Gard sur la commune de Jonquières-Saint-Vincent.