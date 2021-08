Un chien retrouvé attaché à un poteau devant la SPA de St Dié des Vosges

Le regard du chien était perdu dans le vague. Accroché à un poteau par une laisse, il a passé toute la nuit de mardi à mercredi seul, à hurler et pleurer. Les bénévoles de la SPA de St Dié des Vosges ont découvert l'animal en arrivant au refuge mercredi matin. D'après l'association et les images de vidéosurveillance d'une voisine, il a été déposé par une voiture aux alentours de minuit mardi soir.

Il est très stressé, anxieux. Depuis qu'on l'a recueilli il hurle et pleure. Il va rester marqué par ce qu'il a vécu.

Les bénévoles de la SPA ont recueilli le chien, âgé de dix ans, et lui ont prodigué les premiers soins. L'animal n'est pas maigre mais il souffre manifestement d'une otite, des plaies sont aussi visibles sur les pattes. "Il est très stressé, anxieux, raconte Amélie Saint-Dizier, la responsable du refuge. _Depuis qu'on l'a recueilli il hurle et pleure. Il va rester marqué par ce qu'il a vécu." Le croisé Dogue de Bordeaux est identifié sur Paris, ses coordonnées n'ont pas été mises à jour. "Il a sûrement été donné à plusieurs reprises, jusqu'à arriver dans les Vosges",_ juge la responsable.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'association prévoit de porter plainte pour abandon sur la voie publique. "Malheureusement ça arrive très souvent, récemment on a aussi eu des chatons dans des cartons, et même des hamsters, se désole Amélie Saint-Dizier. On préfère que les gens viennent directement nous voir et nous déposer les animaux plutôt que les laisser seuls comme ça." Le chien va être vu par un vétérinaire, avant d'être proposé à l'adoption d'ici huit jours. Un fidèle du refuge s'est déjà proposé de le recueillir.