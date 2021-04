Ardèche : un chiot aspergé d'essence et brûlé au Teil

C'est un passant qui a repéré Tyler enroulé sur lui-même derrière un portail au Teil (Ardèche) le 15 février dernier. Il a prévenu une association qui a emmené le chien chez le vétérinaire. Le chien était brûlé sur certaines parties du corps au troisième degré. C'est le refuge les Amandiers à Lavilledieu qui a récupéré le chiot.

"Ce chien a souffert le martyr pendant quinze jours." Anäis Arcis, du refuge des Amandiers à Lavilledieu.

Pendant 15 jours, le refuge des Amandiers s'est occupé de Tyler avec de nombreux allers-retours chez le vétérinaire. Et il y avait un espoir. Tyler arrivait à manger un peu. Mais au bout de deux semaines, son état s'est dégradé et Tyler est mort le 1er mars.

Le refuge les Amandiers porte plainte

Le refuge a décidé de porter plainte et la fondation 30 millions d'amis s'est portée partie civile. Ce chiot avait été mis en fourrière parce qu'errant, il avait été pucé par le refuge puis remis à son propriétaire. Avec cette plainte, une enquête va être menée par les gendarmes. Elle permettra de déterminer ce qui s'est passé et qui est le responsable de cet acte.

Des faits pas suffisamment réprimés selon 30 millions d'amis

La présidente de la fondation 30 millions d'amis, Réha Hutin estime que ces faits de maltraitance animale ne sont pas suffisamment punis par les tribunaux qui bien souvent les qualifient en contravention et non en délit. Car le problème est toujours le même : il faut arriver à prouver qu'il y a un acte volontaire de cruauté. Le refuge des Amandiers soulève un autre problème : lorsqu'une personne est condamnée à une interdiction de posséder un animal, rien n'empêche un autre membre de la famille d'en posséder un. Et il peut y avoir à nouveau maltraitance.