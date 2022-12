Un chien d'assistance judiciaire dans chaque département pour accompagner les victimes mineures

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a officialisé ce mardi, lors d'un déplacement à Orléans, la généralisation des chiens d'assistance judicaire, ces animaux qui accompagnent certaines victimes mineures lors des procédures. L'objectif du garde des Sceaux est de compter un chien d'assistance judiciaire par département.

Le garde des Sceaux était accompagné de Brigitte Macron lors de cette visite au tribunal judiciaire d'Orléans, où deux chiens d'assistance judiciaire interviennent déjà. Il y a annoncé la signature d'une convention entre son ministère, l'association Handi'Chiens, qui forme ces animaux, la Société protectrice des animaux (SPA), qui fera appel à ses bénévoles pour les héberger, et France Victimes.

Un compagnon présent tout au long de la procédure

Le principe est qu'un seul et même chien puisse accompagner une victime mineure du début de la procédure, au cours de l'instruction et jusqu'à son aboutissement un lors d'un éventuel procès a indiqué Eric Dupond-Moretti. Les chiens seront présents dès les Unités d'accueil et d'écoute pédiatriques (Uaped), structures qui associent médecins, psychologues et enquêteurs pour entendre les enfants dans un cadre sécurisé et leur éviter de répéter leur témoignage à chaque étape.

"Les enfants victimes, quand vient le moment de raconter ce qu'ils ont subi, c'est évidemment un moment d'angoisse. Ce doudou vivant est là pour aider l'enfant à verbaliser, à se sentir moins mal", a expliqué le garde des Sceaux lors d'un entretien accordé à l'AFP. Dix chiens de ce type existent aujourd'hui en France, la formation d'un seul animal revient à environ 17.000 euros, selon Handi'Chiens, un coût qui sera partagé entre l'association et le ministère.

Le rôle de ces chiens d'assistance judicaire a été mis en lumière lors du procès de la conductrice d'un car scolaire qui était entré en collision avec un train à Millas mais une expérimentation avait été mise en place dès 2019 dans le Lot sur le modèle d'une pratique développée aux Etats-Unis mais pionnière en Europe.