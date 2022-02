Un chien d'aveugle secouru après une avalanche dans la vallée de Munster

Un chien d'aveugle a été pris dans une avalanche ce mardi entre le col du Falimont et le col du Martinswand dans la vallée de Munster. Il a été secouru par les gendarmes du peloton de Hohrod.

L'accident s'est produit en fin de matinée ce mardi. Un chien d'aveugle a été pris dans une avalanche entre le col du Falimont et le col du Martinswand dans la vallée de Munster (Haut-Rhin). Il est monté sur une corniche qui a cédé et qui l'a emporté 150 mètres plus bas.

L'animal a été remonté à l'aide d'une corde

Deux secouristes du peloton de gendarmerie de Hohrod l'ont remonté à l'aide d'une corde. L'animal "Osmose" a été remis au groupe de randonneurs qui l'accompagnait.