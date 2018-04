Avignon, France

C'est samedi dernier que Marguerite Benetti, en promenant ses deux yorkshires au parc Eisenhower qui donne sur l'avenue du même nom à Avignon, remarque qu’un de ses deux petits chiens mange sur le chemin une sorte de petite "boule avec des grains noirs dessus".

C’est le plus jeune des deux chiens, une femelle de huit ans et trois kilos, qui après avoir été malade dans la soirée, décédera le lendemain. "Je suis retournée sur place avec une de mes petites filles, on voulait voir l'endroit où elle avait mangé et j'ai trouvé trois petites boules comme ça avec des petits grains noirs dessus".

Sa maîtresse entend mettre en garde les propriétaires de chiens ou les parents de jeunes enfants nombreux à se rendre dans ce parc. Revenue sur les lieux le lendemain elle a retrouvé quelques boules identiques qu’elle a jeté avec précaution dans une poubelle.