Un chien errant entre dans sa voiture, il l'abat au fusil de chasse et devra en répondre devant le tribunal

C'est une scène d'une triste cruauté qui s'est déroulée à Rieux Volvestre au sud de Toulouse à la mi-novembre. Deux hommes ont abattu un chien de berger au fusil de chasse. L'animal errant s'était engouffré dans leur véhicule alors qu'ils descendaient pour rentrer chez eux.

Les deux hommes sont revenus avec un chien de chasse et un fusil.

Le chien errant, un malinois a été abattu de deux balles.

Les deux hommes ont été identifiés et placés en garde à vue quelques jours plus tard.

Le tireur a été présenté à un juge et placé sous contrôle judiciaire avant son procès prévu le 8 février.

Il risque jusqu'à 5 ans de prison pour sévices graves sur animal ayant entraîné la mort.