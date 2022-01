Un chien et un chat retrouvés seuls et affamés dans un appartement à Lannion

À Lannion, un chien et un chat laissés seuls pendant plusieurs semaines dans un appartement ont été secourus dans la matinée lundi 10 janvier. Deux policiers spécialisés dans la maltraitante animale sont intervenus pour les libérer suite au signalement de la Société Protectrice des Animaux (SPA). L'appartement situé près de la gare était dans un état terrifiant à leur arrivée, les fonctionnaires décrivent "un vrai capharnaüm" : des meubles renversés, le canapé déchiqueté, une odeur nauséabonde... Les animaux n'avaient plus rien à manger.

Le propriétaire serait parti en vacances en Guadeloupe et n'est toujours pas rentré. Il est poursuivi pour abandon d'animaux domestiques et sera prochainement convoqué devant le tribunal judiciaire. Le jeune Malinois et le chat, quant à eux, ont été remis à la SPA et pris en charge par un vétérinaire.