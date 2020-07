Un chien meurt après avoir bu l'eau d'un lac dans le Gers, la préfecture y interdit les activités nautiques

La préfecture du Gers interdit toutes activités nautiques et de baignade sur le lac de Thoux Saint-Cricq. C'est parce que jeudi soir un chien est décédé après avoir bu de l'eau du lac de Thoux Saint-Cricq. Des analyses de l'eau sont en cours pour lever le doute sur la présence d'une cyanobactérie.

Un chien est mort après avoir bu de l'eau du lac de Thoux Saint-Cricq dans le Gers. Le rapport du vétérinaire conclut qu'une cyanobactérie pourrait être à l'origine du décès. Des analyses de l'eau sont menées pour vérifier cela. En attendant les résultats, la préfecture a décidé d'interdire doute les activités nautiques et la baignade sur le plan d'eau. Et il est recommandé de ne pas laisser son animal domestique s'abreuver à cet endroit.

Les gens ne pouvaient pas se baigner cette saison 2020 dans le lac en raison du protocole sanitaire imposé par l'épidémie. Les cyanobactéries sont également appelée "algues bleues". Il s'agit de micro-algues qui peuvent représenter un risque sanitaire pour la santé de l'homme et des animaux parce qu'elles peuvent produire des toxines. Chez l'homme, elles peuvent provoquer des conjonctivites, des irritations de la gorge et des oreilles, des maux de tête, des diarrhées, de la fatigue et des vertifes.