Un chien mord violemment un gendarme à Évron, son maître condamné à un an de prison ferme

Un homme de 22 ans était jugé ce jeudi 6 juillet par le tribunal judiciaire de Laval pour violences sur un gendarme. Les faits se sont déroulés au mois d'avril à Évron lors d'une bagarre entre deux clans. Les forces de l'ordre ont été appelées pour apaiser la situation. Le chien d'un des jeunes sur place finit par mordre au bras un gendarme. "Ça aurait pu être un drame", affirme l'avocat de la victime. Le prévenu a été condamné à six mois de prison ferme. Il écope également de six mois fermes supplémentaires : il s'agit en fait d'un sursis révoqué dans une autre affaire.

Le jeune de 22 ans n'ira pas forcément en prison, sa peine pourra être aménagée sous la forme d'un bracelet électronique. Une décision sera prise prochainement par un juge d'applications des peines.

Un chien dangereux ?

Le 26 avril 2023, un gendarme est violemment attaqué par un chien : il se protège avec un bâton, il se débat et réussit à repousser le chien qui l'attaque. L'animal s'en prend également à son maître et le mord au niveau de l'entrejambe. Le militaire, lui, s'en sort avec une plaie au bras mais il doit quand même être hospitalisé : le médecin lui prescrit 10 jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Alors que s'est-il passé ce jour-là ? La victime affirme que le prévenu donne des coups de pied à son chien puis il l'entend dire "attaque" à l'animal. L'avocate du prévenu met au contraire en avant qu'il s'agit d'un chiot, qu'il ne "sait pas obéir au mot attaque" et qu'il n'est pas dressé pour cela. Elle s'appuie sur une expertise d'un vétérinaire qui prouve que l'animal n'est pas dangereux. Il n'a d'ailleurs pas l'obligation d'être muselé.

D'autres gendarmes présents sur les lieux de la bagarre ce jour-là sont formels, ils ont vu le propriétaire du chien desserrer la laisse de l'animal. Pour l'avocat de la victime, le pire a été évité le 26 avril 2023. "Heureusement que mon client fait plus d'1,85 m et qu'il est athlétique et sportif", souligne-t-il. Le prévenu écope également d'une interdiction de détenir un animal pendant deux ans.