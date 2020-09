Un chien retrouvé dans un sac au fond d'une poubelle à Salon-de-Provence

C'est un miracle que ce caniche de 13 ans soit encore vivant, après sa découverte vendredi dernier dans une rue du centre de Salon-de-Provence. Un pauvre petit chien retrouvé dans un sale état par une habitante qui allait jeter ses poubelles comme le raconte Philippe Adam, le président de la SPA de Salon-de-Provence : "elle a entendu couiner, elle est revenue sur ses pas et a sorti ce pauvre chien qui était dans un sac plus ou moins la tête dehors il avait dû se dégager".

On ne sait pas depuis combien de temps le caniche qui est aveugle et sourd se trouvait dans la poubelle mais pour Philippe Adam, c'est un acte volontaire.

"Il a été mis là pour être écrasé et étouffé." - Philippe Adam

Le chien est aujourd'hui sous antibiotiques et le bilan du vétérinaire fait peur. Il faut dire qu'il a été recueilli dans un sale état. Les salariés de la SPA ont passé plus de deux heures à le toiletter, le chouchouter, réparer ses blessures au niveau des oreilles et des yeux. Le pauvre chien était tout sale et fatigué.

La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que des personnes appellent la SPA, pour accueillir le toutou et s'en occuper.