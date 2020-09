Un chien retrouvé mutilé et pendu à Lançon de Provence

Philippe Adam ne trouve pas ses mots. Le directeur de la SPA de Salon de Provence est au bord de la nausée en évoquant le supplice subi par ce chien retrouvé mort le long du canal EDF entre Pélissane et Salon : "Ce chien a probablement été martyrisé avant d'être enroulé dans un sac plastique scellé par du scotch, et pendu à l'aide d'une corde pour le noyer dans le canal". Le sac était lesté avec du gravier et une jante de voiture pour s'assurer que l'animal ne pourrait pas relever la tête de l'eau.

L'animal, retrouvé en état de décomposition, pourrait être un Bull Terrier, il a sans doute agonisé de longues minutes avant de succomber.

L'ancienne propriétaire de l'animal identifiée

La Spa a annoncé son intention de porter plainte avec constitution de partie civile après cette nouvelle affaire qui révolte les défenseurs des animaux. Une enquête de la gendarmerie de Lançon de Provence est ouverte. Elle aurait permis de retrouver l'ancienne propriétaire de ce chien, qui l'aurait cédé il y a quelques mois à un garagiste local. Des auditions devraient permettre de déterminer les responsabilités de chacun.

Des peines qui ne sont pas appliquées (Marie Mainville, enquêtrice pour la SPA)

Des faits qui sont gravissimes selon Christophe Gérard, avocat spécialisé dans la maltraitance animale et qui plaide pour un durcissement des peines, la loi prévoit une amende de 30 mille euros et une peine de prison allant jusqu'à deux ans fermes, des peines "rarement appliquées dans les faits".

C'est ce que souligne aussi Marie Mainville, enquêtrice pour la SPA des Bouches du Rhône : "récemment des auteurs de violence sur plusieurs chats et un chien n'ont écopé que de quatre mois de prison avec sursis. Tant que les peines encourues ne seront pas appliquées, elles ne seront pas dissuasives".

Depuis la fin du confinement, selon la SPA, les cas de maltraitance sur les animaux seraient en hausse.