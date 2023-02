Un chien tué dans un sèche-linge à Sedan, un autre passé à la teinture pour cheveux : une plainte déposée

Loco a été teint à six reprises avec de la coloration pour cheveux, selon les éléments recueillis par la Lisa

Mi-décembre, l'association de protection animale la Lisa (Ligue dans l'intérêt de la Société et de l'animal), recevait le coup de fil d'une maman sous le choc. Son adolescente venait de tuer le chihuahua de la famille.

"Cap ou pas cap ?"

"Au cours d'une soirée alcoolisée, lors d'un jeu "cap ou pas cap ?", ils ont mis le chien dans le sèche-linge, ils rigolaient, ils ont sorti le petit chien du sèche-linge quand ils ont vu qu'il était mort et tout le monde a éclaté de rire", explique Sabrina, la présidente de la Lisa, confirmant une information révélée par nos confrères de l'Ardennais . La scène a été filmée.

L'association compile alors les témoignages et les éléments de preuve afin de constituer un dossier et de porter plainte, lorsque début février, la maman appelle de nouveau : la même jeune fille a adopté deux nouveaux chiens, dont un croisé beagle qu'elle a teint à six reprises en utilisant de la coloration pour cheveux.

Deux chiens saisis

Accompagnée de la police, la Lisa est allée récupérer les deux chiens le 17 février dernier et a pu constater sur place que le troisième animal, un american staff, restait enfermé dans une cage trop petite. Les deux rescapés seront proposés à l'adoption. L'association ardennaise a déposé plainte pour actes de cruauté. "J'espère juste que, même si la demoiselle est mineure, elle sera punie", indique la présidente de la Lisa.

L'association Lisa cherche des bénévoles pour mener les enquêtes sur les nombreux signalements qu'elle reçoit car l'équipe actuelle ne suffit pas à y faire fasse. Une centaine de dossiers sont en attente d'être traités.