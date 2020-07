Un chimiste de Sorgues à la cérémonie du 14 juillet à Paris

Laurent Perez a transformé une unité de production d'Eurenco à Sorgues pour produire 200.000 liures de gel hydroalcoolique pendant la crise sanitaire. Ce chimiste a vécu une aventure industrielle et humaine. Il sera à la cérémonie du 14 juillet à la Concorde à Paris.

Une caissière de supermarché d'Avignon, un éboueur de Pernes les Fontaines, un chimiste de Sorgues, quatre pompiers d'Avignon, Velleron ou Cavaillon participent ce matin à Paris aux cérémonie du 14 juillet. Pas de défilé cette année sur les Champs Elysées mais une cérémonie immobile place de la Concorde pour honorer celles et ceux qui ont permis à la France de tenir pendant la crise du coronavirus.

Le chimiste produit 200.000 litre de gel pour les soignants, les pompiers

Avant la crise, Laurent Perez dirigeait une unité d'Eurenco à Sorgues pour fournir du carburant à l'armement. Avec le coronavirus, il a reconfiguré son équipe en quelques jours pour produire du gel hydroalcoolique. D'abord quelques litres pour tester les capacités de son laboratoire puis "petit à petit, on est passé à deux mètres cubes pour arriver à un volume de 200.000 litres de solution". Ce chimiste d'une trentaine d'année est fier d'avoir participer avec son équipe à cette aventure : "c'était un honneur d'avoir été utile aux soignants, aux policiers, aux pompiers..."

L'engagement du jeune chimiste et du groupe Eurenco sera salué le 14 juillet à la tribune place de la Concorde à Paris : "ma compagne, mes parents et mes beaux-parents sont également fiers de ce que j'ai fait avec Eurenco pendant cette crise. Je pense qu'ils chercheront mon visage à la télévision. J'aurais une pensée pour les personnes qui ont perdu la vie pendant cette crise. C'est le moment de rappeler que la crise n'est pas finie et qu'il faut continuer de respecter les mesures barrières".