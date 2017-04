Un chinonais de 47 ans condamné pour pédo-pornographie

Un homme dangereux mis derrière les barreaux. Un chinonais de 47 ans, récidiviste, a été condamné ce mercredi par le tribunal correctionnel de Tours à 30 mois de prison ferme. Les experts-psychiatres se disent inquiets sur son profil.

Un Chinonais de 47 ans a été reconnu coupable de détention et diffusion d'images pédo-pornographiques ce mercredi par le tribunal correctionnel de Tours. Il écope de 30 mois de prison ferme, avec suivi socio-juidiciaire et obligation de se faire soigner. Ce n'est pas la première fois qu'il passait devant la justice pour des faits similaires. En octobre 2014, il avait déjà été condamné à de la prison et placé sous suivi socio-judiciaire. En mars 2016 et février 2017, il a été à nouveau interpellé alors qu'il diffusait des images pédo-pornographiques sur des réseaux privés. Plus grave encore, en 1995, il avait été condamné pour une agression sexuelle sur la fille de sa concubine.

Plante Verte ou Bébé Bally, ses pseudos sur internet

Dans l'affaire jugée à Tours, l'homme a été repéré en mars 2016 sur un "chat privé" par la plateforme de recherche de la gendarmerie Pharos. Il diffusait des photos de fillettes de 13 ans et parfois 5 ans, entièrement nues dans des positions sexuelles. Lors des perquisitions à son domicile, les gendarmes ont découvert un portable dont le fond d'écran était là-aussi une fillette nue, et des photos de ses nièces tirées de l'album de famille.

Un pervers qui présente des risques de récidive

A la barre, le prévenu reconnait qu'il prend plaisir à contempler ces images sans arriver à expliquer pourquoi. Pour son avocat, les excuses ne manquent pas : la perte de son emploi de camionneur, la déprime, un frère schizophrène, et même un viol dont il aurait été victime étant enfant. Depuis sa première condamnation en 2014, l'homme est suivi par un psychiatre mais il retombe régulièrement dans l'univers de la pédo-pornographie. Pour les experts-psychiatres, c'est un pervers dont la dangerosité est de type criminologique. Ils s'inquiètent car l'homme rejette les aides des thérapeutes. "Il est curable et ré-adaptable sur un plan psychique mais il ne se soignera pas spontanément" écrivent-ils. L'homme présente selon eux des risques de récidive.