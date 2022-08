Un chiot coincé dans une voiture dans le parking d'un centre commercial sauvé in extremis

Un petit chiot noir doit son salut aux agents de sécurité du centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) et à des policiers municipaux. Il était coincé dans une voiture à plus de 30 degrés.

Opération de sauvetage dans le parking du centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var ce week-end. Samedi en fin d'après-midi les agents de sécurité et les policiers municipaux ont brisé la vitre d'une voiture pour secourir un chiot, suffoquant sous l'effet de la chaleur.

Plus de 35 degrés dans le parking

"Il faisait à peu près 40 degrés dans la voiture. Le chien y est resté au moins deux heures sans eau. Il était dans un état critique. Il n'arrivait plus à respirer et suffoquait, raconte Joseph Segura, le maire de Saint-Laurent-du-Var. Les agents de sécurité et mes policiers municipaux ont brisé la vitre arrière pour le libérer et l'ont emmené dans les toilettes pour le rafraichir avec de l'eau", détaille l'élu. Le chien va mieux, il a été remis à son propriétaire qui a néanmoins fait l'objet d'un rapport de la police municipale pour maltraitance d'animaux.

"Cette histoire se termine bien mais elle doit nous servir de leçon. Il ne faut pas laisser les animaux dans les voitures par cette chaleur", rappelle Joseph Ségura. "Ils souffrent comme nous de ces températures élevées."