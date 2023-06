Un chirurgien jugé après la mort d'un patient en 2016 à l'hôpital de Bourges

Il est jugé pour homicide involontaire. Un chirurgien-urologue qui exerçait à l'hôpital de Bourges comparaît ce mercredi au tribunal. Les faits qui lui sont reprochés remontent au 14 janvier 2016. Ils se sont déroulés au sein du centre hospitalier Jacques Cœur, lors d'une opération à priori plutôt bénigne de la prostate. Le patient de 60 ans, Henry Latour, est décédé d'un arrêt cardiaque après une sévère hémorragie. Il est reproché au chirurgien d'avoir eu un comportement violent et totalement inapproprié au cours de l'opération. La famille de la victime avait porté plainte contre le chirurgien et contre l'hôpital le 3 mars 2016. L'établissement est également poursuivi en justice, ainsi que l'anesthésiste présent au moment de l'opération.

Les collègues du chirurgien avaient dénoncé "une boucherie"

En découvrant peu après cette opération que le chirurgien qui a opéré leur proche été suspendu de toute activité au bloc opératoire, la famille d'Henry Latour demande à avoir accès au dossier médical. Dans ce dossier se trouve le compte-rendu d'opération, et il est plutôt accablant à l'encontre du chirurgien-urologue. Dès le début de l'intervention, ce praticien aurait eu un comportement qualifié "d'agressif et violent", agacé car l'hôpital n'aurait pas mis à sa disposition le bon matériel, le chirurgien est très en colère. Ses collègues tentent de le calmer, en lui demandant d'avoir des gestes moins agressifs, en vain. Le patient au cours de l'opération perd une quantité importante de sang, si bien qu'il faut lui transfuser plus de six litres de sang. L'anesthésiste présent lors de cette opération aurait même demandé à ce qu'elle soit interrompue, là aussi en vain. Henry Latour finit par décéder au bloc, après avoir été endormi par l'anesthésiste qui explique avoir voulu le préserver de ce qui se passait au bloc.

Le chirurgien mis en cause serait alors entré dans une sorte de phase d'hystérie, selon ses collègues qui relatent la scène dans le compte-rendu d'opération. Il se serait adressé ainsi à son patient décédé : "Pourquoi tu m'as fait ça ? Tu n'avais pas le droit de mourir". Les autres salariés de l'hôpital présents à ce moment là décrivent "une véritable boucherie, indigne de n'importe quel bloc opératoire ".

L'hôpital également poursuivi

Le centre hospitalier Jacques Cœur est également poursuivi pour homicide involontaire en tant que personne morale ce mercredi au tribunal. À l'époque des faits, la fille de la victime, Émilie Latour, estimait que l'hôpital avait tenté de leur cacher ce qui s'était passé. La direction de l'hôpital avait rapidement reçu le compte-rendu d'opération après le décès d'Henry Latour, mais n'avait transmis son enquête interne que début mars à l'Agence régionale de santé (ARS) et au Procureur de la République de l'époque.