Un chirurgien mis en examen à Reims : ses erreurs auraient entraîné la mort de deux patients

Un ex-chirurgien de l'Institut de cancérologie Godinot, à Reims, a été mis en examen pour blessures involontaires et homicides involontaires. Entre 2017 et 2020, il aurait commis plusieurs erreurs médicales, entraînant le décès de deux patients et des blessures sur trois autres.