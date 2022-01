Un chirurgien parisien met aux enchères la radiographie d'une victime des attentats du 13-Novembre au Bataclan

Une radiographie montrant une balle de kalachnikov dans un membre d’une victime de l’attentat du Bataclan, le 13 novembre 2015 à Paris, a été mise en vente aux enchères (près de 2777 dollars) sur le site Opensea par un chirurgien parisien. Le praticien s'était alors occupé de cette victime. Interrogé par Mediapart, celui-ci a reconnu "une erreur".

Une balle logée près d'un os

Il est chirurgien de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Selon Mediapart, Emmanuel Masmejean a mis en vente, jusqu'au 19 février 2022, la radiographie d’une ancienne patiente blessée dans l’attentat au Bataclan le 13 novembre 2015. Cette enchère a été mise en ligne vendredi sur la plateforme Opensea, spécialisée dans la vente de NFT (non fongible token, propriété infalsifiable d'objets et œuvres numériques, ndlr).

Sur cette image en noir et blanc, on peut y voir une balle de kalachnikov logée près d’un os, peut-être celui d'un bras. "Cette jeune patiente, qui a perdu son petit ami dans cette attaque, avait une fracture ouverte de l’avant-bras gauche avec une balle restante de Kalachnikov dans les tissus mous", écrit en anglais le chirurgien parisien dans la description de l'image en vente.

"Si vous voulez me faire dire que c’est une erreur, c’est peut-être une erreur" - Le chirurgien

Contacté par Mediapart, l'homme a reconnu "une erreur". "Je regrette de l’avoir fait. Cette expérience n’est pas concluante, cela ne me satisfait pas. D’un point de vue éthique, je me suis moi-même posé la question… Si vous voulez me faire dire que c’est une erreur, c’est peut-être une erreur. En plus, ça m’a coûté de l’argent, c’est complètement débile !" Le médecin explique avoir agi dans une vocation “pédagogique” et pour “intéresser les gens”.

L’homme qui met en vente ce cliché précise (avec cynisme ?) que sur les “129 morts et plus de 300 blessés des attentats du 13-Novembre 2015 à Paris, 41 patients ont été adressés à l’hôpital européen Georges-Pompidou de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).”

Le Conseil de l'ordre saisi

Le directeur général des hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, a annoncé samedi soir sur Twitter qu'il allait saisir le Conseil de l'ordre et faire un signalement à la justice, après les révélations de Mediapart sur la mise en vente sur un site d'enchères d'une radio d'une victime des attentats du 13 novembre 2015 par un chirurgien. Il compte également "saisir les ministres qui disposent du pouvoir disciplinaire".

"Cet acte est contraire à la déontologie" et "met en cause le secret médical", déplore Martin Hirsch. "Un tel comportement est indigne et heurte notre conception du service public", écrit-il dans un mail adressé aux membres de l'AP-HP, qu'il a par ailleurs publié sur les réseaux sociaux. "Il serait scandaleux en toutes circonstances, et pour tout patient. Il prend une résonance d'autant plus abjecte dans le contexte du procès en cours et de ce qu'ont enduré les victimes de ces attentats."

L'annonce, toujours en ligne sur le site internet Opensea et sans prix indiqué, a été postée par un compte nommé "EmmanuelMasmejean Collection". La description précise que cette radio est celle "d'une jeune patiente qui a perdu son compagnon" au Bataclan et a été victime "d'une fracture ouverte de l'avant-bras gauche avec une balle de Kalachnikov".