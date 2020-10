Un choc entre deux voitures bloque la circulation sur le pont du Pouzin

Ce samedi, vers 20h00, deux voitures se sont percutées sur le pont qui enjambe le Rhône au Pouzin, en Ardèche. L'accident a bloqué la circulation dans les deux sens. Deux victimes, légèrement blessées, ont été transportées à l'hôpital de Privas pour des examens de contrôle.

Dépistages de drogue négatifs

À proximité de l'accident, quatre gendarmes de la brigade motorisée du Teil mènent à ce moment-là un contrôle routier et des dépistages de drogue. Ils sont prévenus d'une collision sur le pont à quelques centaines de mètres d'eux et se rendent sur place. Un camion qui roule vers Loriol-sur-Drôme et une voiture arrivant en face se sont touchés.

Deux personnes ont légèrement blessées dans la collision. - BMO 07

Ceci a provoqué la collision avec la voiture qui suivait le camion. Les deux conducteurs sont légèrement blessés et envoyés à l'hôpital de Privas pour des examens de contrôle. Les dépistages de drogue, exercés sur eux, sont négatifs. Les gendarmes régulent alors la circulation en faisant faire demi-tour aux véhicules qui arrivent de part et d'autre du pont.

Les voitures sont évacuées par la suite par un dépanneur de Loriol-sur-Drôme, ce qui permet de rétablir la circulation sur place. Les gendarmes reprennent alors leurs contrôles et dépistent dans la soirée cinq conducteurs positifs aux stupéfiants. Les permis sont retirés et les véhicules immobilisés.