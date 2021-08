Un camion et une voiture ont eu un choc latéral à pleine vitesse sur l'autoroute A20. Le véhicule a fini sa course dans le fossé. Il y a trois blessés légers.

Un choc entre un camion et une voiture fait trois blessés légers sur l'A20

Le choc latéral entre le camion et la voiture a été violent

Les dégâts sur l'avant et le côté droit du véhicule témoignent de la violence du choc. Une voiture et un camion se sont percutés ce jeudi matin sur l'autoroute A20, à hauteur de Massay. Les deux véhicules remontaient en direction de Paris. La voiture a fini sa route dans le fossé mais les personnes à bord ont heureusement pu sortir par leurs propres moyens. On compte trois blessés légers, pris en charge très rapidement par les pompiers du Cher.