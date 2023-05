Un choc frontal entre deux voitures à Mauzé-sur-le-Mignon fait trois blessés dont deux graves

Deux voitures ont fait un face à face ce mardi 30 mai aux alentours de 9h30 à Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres). Elles roulaient vite sur la route nationale 11, qui relie Niort et La rochelle, quand elles se sont percutées frontalement, selon les premiers éléments des pompiers . Peu avant 11h, les secours appelaient l'hélicoptère du SAMU pour transporter en urgence les blessés**. Trois personnes sont bloquées dans les véhicules : deux femmes de 75 et 68 ans en urgence absolue et un homme de 70 ans en urgence relative.**

La circulation dans ce secteur est fortement perturbée : les gendarmes ont mis en place une déviation pour les voitures. Le trafic des poids-lourds est interrompu.