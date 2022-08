Un choc frontal entre deux voitures en Dordogne fait cinq blessés dont un grave

Le Partner et le Tiguan sont très endommagés sur la chaussée, témoins de la violence du choc. Ce samedi 6 août, en fin de matinée, les deux voitures se sont percutée frontalement, sur la départementale 8 à Vergt, juste avant l'entrée d'Eglise-Neuve-de-Vergt.

Les deux voitures ont tenté de s'éviter

A bord de l'utilitaire, un habitant de Vergt âgé de 36 ans. Dans l'autre, une famille de quatre touristes belges, un couple de 49 et 51 ans, et leurs enfants de 21 et 23 ans. Tous les occupants des deux véhicules ont été transportés à l'hôpital de Périgueux et la clinique Francheville. L'un d'entre eux était dans un état grave.

Selon les premiers éléments recueillis sur place par les gendarmes, l'une des voitures s'est déportée sur la voie opposée à la sienne. La voiture qui arrivait en face a alors fait une embardée pour l'éviter, elle s'est retrouvée elle-même sur la voie opposée à la sienne. Mais la première voiture avait entretemps rattrapée sa trajectoire et était revenue sur sa voie initiale. Elles se sont percutées.