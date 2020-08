Un choc frontal entre deux voitures fait six blessés en Loire-Atlantique

Un choc frontal a fait six blessés ce vendredi après-midi vers 15h40. Il s'est produit à la Marne sur la départementale 117 près de Machecoul en Loire-Atlantique. Dans le premier véhicule, un homme de 67 ans est gravement blessé, un autre de 50 ans l'est légèrement. Dans le second une femme et trois enfants de cinq , six et dix ans sont légèrement blessés également. Toutes les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers.