Un choc frontal fait deux blessés graves sur la route de Royan à Grézac

Un choc frontal s'est produit ce dimanche peu après 16 heures sur la RD730 à Grézac (Charente-Maritime) entre Semussac et Cozes. Un troisième véhicule est impliqué dans l'accident. Le bilan s'élève à cinq blessés, dont deux dans un état grave. Une des victimes a dû être désincarcérée. Les deux personnes les plus sévèrement touchées sont une femme âgée de 76 ans et un homme âgé de 54 ans. Elles ont été transportées par l'Hélismur vers le Centre Hospitalier de Poitiers et par ambulance vers le Centre hospitalier de Saintes. Les trois autres personnes plus légèrement blessées ont été dirigées vers les hôpitaux de Saintes et Royan.

ⓘ Publicité

D'importants moyens de secours ont été engagés cet accident. Au total, 21 sapeurs-pompiers, quatre ambulances, deux équipes du Smur, un véhicule de désincarcération et un hélicoptère ont été engagés. La circulation était encore interrompue peu avant 19 heures sur la RD730. Les gendarmes de la compagnie de Saintes sont chargés de déterminer les circonstance de cet accident.