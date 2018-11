Un choc frontal fait trois morts et deux blessés graves à Saint-Vincent-sur-Graon en Vendée

Un choc frontal a fait trois morts et plusieurs blessés ce samedi sur la D 747 près de Saint-Vincent-sur-Graon en Vendée. Plus d'une trentaine de pompiers ont été mobilisés pour secourir les nombreuses victimes.

Saint-Vincent-sur-Graon, France

Le bilan de ce choc frontal est très lourd. Trois automobilistes ont été tués sur le coup. Deux autres personnes ont été hospitalisées dans un état grave, et trois victimes sont plus légèrement blessées.

L'accident s'est produit vers midi ce samedi, sur la D 747 qui relie la Roche-sur-Yon à la Tranche-sur-Mer, à hauteur de Saint-Vincent-sur-Graon. Pour une raison encore inconnue, un véhicule s'est déporté sur la gauche et est venu percuter de plein fouet la voiture arrivant en face. Un troisième véhicule a été pris dans la collision. La vitesse est limitée à 80 km/h sur cet axe. A cette vitesse, le choc frontal n'a laissé aucune chance aux passagers des deux voitures.

Une trentaine de pompiers ont été mobilisés pour secourir les victimes, et les dégager des véhicules. L'hélicoptère Dragon 17 a été utilisé pour évacuer les blessés les plus grièvement touchés. Compte tenu de l'état des victimes, les gendarmes expliquent qu'il faudra plusieurs jours avant de pouvoir les entendre, et déterminer les causes précises de cet accident.

Ce nouveau drame intervient alors que le Préfet de la Vendée vient de prendre une série de mesures pour stopper l'hécatombe. Car en un an, on compte déjà plus de 60 tués sur les routes de Vendée. Cela représente plus d'un mort par semaine.