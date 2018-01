Un choc frontal fait trois morts sur l'Autoroute A71 dans le Loir-et-Cher

Par Jonathan Landais, France Bleu Berry, France Bleu Orléans et France Bleu

Un accident impliquant deux voitures et un poids-lourd a fait trois morts et deux blessés légers ce lundi midi sur l'A71 entre Orléans et Vierzon, dans le sens Paris-province.