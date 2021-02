Un choc mortel entre deux motos à Bourg-lès-Valence

La départementale 2007 a été coupée ce vendredi soir pendant près d'une heure et demie, le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers. Deux motos se sont percutées à Bourg-lès-Valence vers 18h30. L'un des pilotes est décédé. L'autre est indemne.

Le choc entre les motos s'est produit dans des circonstances encore floues dans le sens Bourg-lès-Valence - Valence peu avant l'auto-pont qui enjambe l'autoroute A7. L'un des conducteurs, âgé de 30 ans, en arrêt cardio-respiratoire dès l'arrivée des sapeurs-pompiers a été déclaré mort quelques minutes plus tard par un médecin du Smur.

Le conducteur de l'autre moto, lui aussi âgé de 30 ans, est indemne et a refusé son hospitalisation. La police municipale et nationale ainsi que le service des routes, ont sécurisé et bloqué la route le temps de l'intervention des secouristes.