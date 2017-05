Une cinquantaine d'armes à feu et plus de 300 couteaux saisis à Saint-Raphaël

Cette semaine, les policiers du commissariat de Fréjus ont mis la main sur une cinquantaine d'armes à feu et plus de 300 couteaux dans un appartement du quartier du Dramont à Saint-Raphaël.

Une saisie d'armes très impressionnante a été effectuée cette semaine à Saint-Raphaël par les policiers de Fréjus, puisque une cinquantaine d'armes à feu et plus de 300 couteaux ont été découverts dans l'appartement d'un homme de 53 ans, ancien brocanteur et qui souffre de problèmes psychiatriques.

Un passionné d'armes

L'homme possédait des centaines de couteaux mais aussi une kalachnikov, un Famas, des fusils à pompe, ainsi que des revolvers. Les policiers ont retrouvé ces armes dans toutes les pièces de l'appartement, que ce soit dans la cuisine, sur la table du salon ou encore sur le canapé.

Crise d'hystérie

Lors de la perquisition, le Raphaëlois a fait une crise d'hystérie, cassant tout dans son appartement. Déjà connu pour possession illégale d'armes, l'ancien brocanteur a été hospitalisé d'office.