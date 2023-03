Un cinquième radar endommagé dans le bocage normand : "Ça n'a rien d'habituel" pour les gendarmes

Un cinquième radar a été endommagé en moins d'un mois dans l'Orne et le Calvados, dans la nuit du vendredi à samedi 4 mars 2023.

Un radar tourelle "comme scié en bas", décrivent les gendarmes. Ça s'est passé sur la route départementale 909, entre Putanges-le-Lac et Fromentel ( Orne ), dans la nuit de vendredi 3 au samedi 4 mars 2023.

Le boitier venait d'être installé il y a quelques mois seulement et surtout : c'est le cinquième radar endommagé en moins d'un mois, dans le secteur du bocage normand.

Quatre radars incendiés

A peine une semaine avant, entre le dimanche 26 et 27 février, c'était déjà les deux radars tourelles de Vire Normandie qui étaient incendiés. Idem à la mi- février : on a mis le feu à deux nouveaux boitiers. Celui de Saint-Mars-d'Egrenne et celui à Saint-Michel-des-Andaines, deux communes ornaises.

Est-ce que ce sont spécifiquement les radars tourelles qui sont visés ? Est-ce que c'est le même groupe qui sévit un peu partout dans le bocage ? "On peut légitimement se poser la question" pour les gendarmes du Calvados.

Les autorités constatent régulièrement des tags ou des choses qui gênent l'activité des radars.. Mais le feu, et surtout le découpage : "ça n'a rien d'habituel", ajoutent-ils.

Une enquête est en cours, et les gendarmes de l'Orne précise : "Quand ça commence à devenir récurrent, on est particulièrement vigilant."