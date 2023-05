Un Class 40 tout neuf à la dérive au large de l'île de Bréhat après un incendie

Un avis aux navigateurs a été émis dans la nuit de mardi à mercredi après un incendie sur un bateau de course dans la Manche. Un feu - sans doute d'origine électrique - a pris dans la nuit sur le Poyel II, un class 40, bateau 12 mètres, construit cette année et parti deux jours auparavant du port de la Palice, près de La Rochelle.

ⓘ Publicité

Les deux skippeurs ont pu quitter leur bateau, précise le Cross Corsen, le Centre opérationnel de secours et de sauvetage, en embarquant sur un radeau de survie. Ils ont pu être secourus, récupérés et ramenés à terre sains et saufs par les sauveteurs de la vedette SNSM de Loguivy-de-la-Mer.

Ce mercredi, il s'agit de trouver des solutions pour récupérer le bateau, qui est à la dérive dans al Manche entre l'est de Bréhat et le nord de Saint-Quay-Portrieux.