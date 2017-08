Plusieurs restaurants de Perpignan abusés par un client qui part sans payer

Au moins une dizaine de restaurants de Perpignan ont reçu en juin et juillet la visite d'un client qui est parti sans payer l'addition. L'homme a fini par être interpellé grâce à des restaurateurs avertis de la combine.

Des clients qui partent sans payer cela arrive régulièrement dans le milieu de la restauration mais celui-là n'y est pas allé de main morte à Perpignan. Entre le mois de juin et juillet cet homme de 56 ans aurait arnaqué au minimum une dizaine de restaurateurs. Il se régalait et partait sans payer l'addition.

Des notes très élevées

Le voleur est passé dans de nombreux restaurants de Perpignan comme le Napoli, la pizzeria Ponte Vecchio, le Figuier, la Tartinerie ou encore Spaghetteri'aldo. À chaque fois l'homme mangeait allègrement: apéritif, vin, entrée, plat, dessert, café " une note de 70 euros" raconte Magalie, la patronne de Spaghetteri'aldo.

La note que le client n'a pas payé au Napoli à Perpignan © Radio France - Jeanne marie Marco

Des scénarii différents

Dans certains restaurants le client s'est échappé au moment de payer l'addition. Dans d'autres, comme au Napoli l'homme a inventé un scénario, le serveur Sylvain raconte "il se lève de table pour payer et il me dit qu'il a perdu sa carte bleue par terre [...] on a refait trois fois le trajet ensemble, on est descendu dans le parking, il nous a fait tellement bonne impression qu'on l'a laissé partir en lui disant de revenir le lendemain et il n'est jamais revenu".

Autre scénario à Spaghetteri'aldo le vendredi 21 juillet, Magalie la patronne raconte à son tour "le monsieur m'explique qu'il a perdu sa carte bleue en m'indiquant qu'il a fait un achat aux Nouvelles Galerie, j'ai appelé le magasin mais il n'avait pas sa carte".

TÉMOIGNAGE I Magalie de Spaghetteri'aldo raconte l'arnaque du client Copier

Interpellé grâce aux réseaux sociaux

C'est finalement un client fidèle qui interpelle ce même vendredi Magalie de Spaghetteri'aldo pour lui signaler qu'un client fraudeur rôde en ce moment dans Perpignan "je regarde la photo diffusée sur Facebook et je me rends compte que le client est dans mon restaurant en train de déjeuner!".

Le client finit alors par expliquer qu'il a des difficultés financières. Le patron, ne voulant se faire avoir, lui propose alors de l'accompagner chez lui pour récupérer l'argent. Les deux hommes arrivent devant un bâtiment désaffecté, le restaurateur accompagne alors son client au commissariat.

Un simple rappel à la loi

L'homme est placé en garde à vue au commissariat. Il reconnaît avoir arnaqué trois restaurateurs. Cet homme, âgé de 56 ans s'en sort avec un simple rappel à la loi. En 1994, il a déjà été poursuivi pour le même genre de faits, il se faisait passer pour un VRP dans des hôtels et partait sans payer.